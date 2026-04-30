MLB／道奇捕手連惹怒3隊成反派！小熊球員證實有罵「死胖子」

道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）近期爭議不斷，連續3個系列賽都惹怒對手，成為道奇陣中罕見的反派球員。

拉辛在輸給洛磯隊後指控對手作弊，面對巨人隊時與李政厚本壘攻防戰疑似罵髒話（拉辛澄清不是針對李政厚），接下來跑壘時又剷倒守備員被罵骯髒。

上周末對上小熊隊又起爭議，第三局小熊霍納（Nico Hoerner）打擊時，佐佐木朗希投出挖地瓜球，小熊捕手阿馬亞（Miguel Amaya）趁機盜上二壘。畫面捕捉拉辛在場上說了一些話，霍納反應驚訝，有網友分析唇語，推測拉辛說的是「死胖子」。

霍納昨天上節目時證實拉辛說「死胖子」，霍納說：「我希望當下能更直接地去面對他，我那時正在打擊中，真的被嚇一跳，也覺得整件事很怪，當下有點不太舒服。我不是說我應該衝上去跟他打架，但確實有點措手不及。說到底，你只是會想挺自己的隊友。」

值得一提的是，拉辛官方身高6呎（約183公分）、體重（約100公斤）。被罵的阿馬亞身高6呎1吋（約185公分）、230磅（約104公斤）。