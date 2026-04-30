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MLB／老將伊瓦迪7局好投鎖死洋基 容恩致勝安助遊騎兵躲過橫掃

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵伊瓦迪先發7局無失分拿下勝投。 美聯社
遊騎兵伊瓦迪先發7局無失分拿下勝投。 美聯社

洋基今天持續於客場挑戰遊騎兵，不過打線遭對手先發伊瓦迪（Nathan Eovaldi）7局好投封鎖，遊騎兵則靠容恩（Josh Jung）5局下2分打點安打奠定勝基，終場3：0完封洋基，終止近期三連敗低潮，也免於遭洋基橫掃。

伊瓦迪今天先發7局飆7K無失分，雖然僅有一個半局送出三上三下，其餘皆有讓洋基打者上壘，但始終力保不失，在他退場後遊騎兵換上左投拉茲（Jacob Latz），他後援2局無失分守住比賽，伊瓦迪獲得本季第3勝，賽後防禦率4.76。

遊騎兵5局下先後靠觸身、四壞和安打攻佔滿壘，接著容恩從洋基先發羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）手中打出左外野2打點安打，遊騎兵突破僵局取得領先。海格提（Sam Haggerty）7局下再補上中外野安打打回保險分，最終遊騎兵3分差擊敗洋基。

洋基今天全隊僅揮出5支零星安打，且有3支皆由萊斯（Ben Rice）包辦，「法官」賈吉（Aaron Judge）4支0吞2K，二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）同樣4支0，生涯初登板先發的新秀羅德里奎茲(Elmer Rodríguez )投4局失2分吞下敗投。

MLB 洋基 遊騎兵 賈吉 萊斯

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