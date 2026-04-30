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MLB／貝耶茲腳踝嚴重扭傷 老虎教頭點李灝宇是頂替最佳人選

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇將成為老虎隊替補游擊的頭號人選。 路透通訊社
李灝宇將成為老虎隊替補游擊的頭號人選。 路透通訊社

底特律老虎隊明星游擊手貝耶茲（Javier Baez）昨天在跑壘時扭傷右腳踝，何時能歸隊還無法評估，這期間將由高尼格爾（Kevin McGonigle）鎮守游擊，總教練辛區（AJ Hinch）也點名，李灝宇將會是替補游擊的最佳人選。

貝耶茲昨天在對上勇士隊之戰，衝上一壘時不慎扭傷，當下即痛得躺在場邊，最後被攙扶著上車被載下場，老虎隊今天將他放入10天的傷兵名單中。辛區指出，貝耶茲是嚴重的腳踝扭傷，目前沒有時間表可以評估歸隊時間。

貝耶茲（Javier Baez）昨天在跑壘時扭傷右腳踝，無法行走做球車出場。 法國新聞社
貝耶茲（Javier Baez）昨天在跑壘時扭傷右腳踝，無法行走做球車出場。 法國新聞社

少了貝耶茲在陣中，21歲的新秀高尼格爾將扛起游擊防區，等待工作人麥金斯崔（Zach McKinstry）傷癒歸隊，麥金斯崔將在近期展開復健賽，但辛區也說，不會急著讓他復出，會讓他完整復原後再回來，「需要把這件事和我們當下的需求分開來看。」

而這段時間，李灝宇將成為替補游擊的頭號人選，他在本月首度登上大聯盟後，多是擔任三壘手為主，也以二壘手身分出賽2場，前一次在比賽中守游擊已是2023年高階1A時期。

辛區表示，目前不是最理想的狀況，「但如果只是接滾地球，並把球傳向一壘，我們可以排上幾位不同的選手，我會說如果有需要的話，李灝宇可能是最適合的人選，不過在那之前，Kevin會繼續擔任游擊手。」

老虎 李灝宇 Javier Baez

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