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MLB／大谷單場3BB 道奇打線卡彈 「表現不如球員卡背後數據」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

洛杉磯道奇隊今天對上邁阿密馬林魚隊，全場敲出7支安打，獲得6次保送，其中大谷翔平單場就3度靠保送上壘，但道奇隊打線還欠適時一擊，得點圈打擊率僅11支2，合計留下9個殘壘，最終以「再見雙殺」瓦解攻勢，終場以2：3不敵對手，近兩戰只拿3分、吞下二連敗。

「打者大谷」今天擔任道奇隊開路先鋒，面對馬林魚先發阿坎塔拉（Sandy Alcantara），首打席遭到三振，3局下選到四壞球保送上壘，接著發動盜壘，跑出個人本季第4次盜壘成功，5局下敲出飛球出局。

7局下馬林魚隊換上第二任投手拿迪（Andrew Nardi），大谷翔平率先上場再選到保送上壘，但因弗里曼（Freddie Freeman）擊出雙殺打出局。9局下道奇隊1分落後攻佔二、三壘，輪到大谷翔平打擊，但他遭故意四壞敬遠形成滿壘，弗里曼接著擊出一、二壘間滾地球形成雙殺，澆熄道奇的反攻。

大谷翔平今天單場2支0，獲得3次保送，還跑出1次盜壘成功，本季打擊率2成73。

至於道奇隊先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）此戰主投5.2局，送出9次三振，投出6次四壞球保送為本季新高，被希克斯（Liam Hicks）及魯伊茲（Esteury Ruiz）各敲1發陽春砲失2分，無關勝敗。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言，目前球隊的打線確實沒像開季發揮得那麼好，「過去這十天，打線的連結並不順暢，在需要的時候打不出安打，這是一個漫長的賽季，你會希望每個人都有一個好的開始，但現在很多人的表現都不如他們球員卡背面的數據，所以你只能希望努力與持續的練習能帶來成效，並在某個時間點回穩。」

邁阿密 阿坎塔拉 洛杉磯

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