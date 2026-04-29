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MLB／又起爭議！道奇25歲捕手對主審暴怒 教頭：生氣很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）。 美聯社
道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）。 美聯社

道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）開季手感火燙，但卻爭議連連，今天喊暫停未獲得主審同意，被判定違反計時器規則遭三振，他大發雷霆與主審爭執，賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也幫他說話。

拉辛頂替大谷翔平，擔任開路先鋒指定打擊，第5局第3打席，2好球情況下要求暫停，但疑似未獲得主審同意，反而因投球計時器違規被判三振。拉辛在場上暴怒與主審爭論，回到休息區，一時之間仍無法平定情緒，不過他沒有因此被驅逐出場。

對此羅伯茲賽後表示，「他（拉辛）確實有喊暫停，而且說了兩次，我認為裁判只是沒清楚聽到，並非刻意忽視。不過當時看起來像有點頭回應，讓人以為有聽見，但實際上應該不是。拉辛生氣是很正常的，因為他確實有喊暫停。」

拉辛開季1個月就爭議不斷，包含輸球後質疑洛磯隊作弊、本壘攻防戰後疑似對李政厚罵髒話（後續有澄清）以及跑壘時鏟倒巨人守備員。

這次暴怒的影片也在網路社群上被瘋傳，球迷們紛紛表示，「愛哭鬼」、「大家都討厭拉辛」、「這傢伙到底要當幾次混蛋」。不過也有不少球迷幫拉辛說話，認為主審確實有錯。

道奇

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