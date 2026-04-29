MLB／場上打球場邊打架 洋基球迷挑釁遭鐵拳教訓

洋基近期作客遊騎兵前兩戰皆驚險獲勝，不只場上打得火熱，場邊也出現嚴重暴力衝突，在昨日比賽中一名洋基球迷因持續挑釁主場球迷，不斷大喊「去刷牙（Brush your teeth）」，最終引來遊騎兵球迷重拳攻擊。

根據網路上流出的影片，可見身穿洋基球衣的球迷不斷對後排遊騎兵球迷叫囂，且做出刷牙手勢惹怒對方，不料一名遊騎兵球迷忽然起身出拳，將洋基球迷擊倒在地，隨後兩方人馬扭打在一塊，讓看台出現混亂。

事實上這並非洋基球迷今年首次在觀眾席發生衝突，在台灣時間4月17日洋基天使之戰，也曾發生在球迷觀眾席大打出手的情況，鬥毆情形甚至驚動了洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger），場邊球迷脫序行為恐讓比賽失焦，更容易使無辜觀眾的安全遭受波及。