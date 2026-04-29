快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／天使王牌5局失3分無緣紀錄 索利安諾落枕先發吞首敗

聯合新聞網／ 綜合報導
天使王牌索利安諾吞下本季首敗。 法新社
天使王牌索利安諾吞下本季首敗。 法新社

天使王牌右投索利安諾（Jose Soriano）前六場先發防禦率僅0.24，不過他今天頂著落枕不適先發對戰白襪，投5局挨兩發全壘打失掉3分，最終天使2：5輸球，索利安諾吞下本季首敗，賽後防禦率0.84，無緣打破瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）創下前7場先發防禦率0.29最低紀錄。

索利安諾在第2局被蒙哥馬利（Colson Montgomery）揮出右外野陽春砲，第4局又被羅莫（Drew Romo）擊出生涯首轟，一發右外野2分砲讓白襪取得領先，索利安諾今天投5局被敲6支安打失掉3分，送出6次三振和3次保送，不過未獲隊友火力支援吞下敗投。

索利安諾表示在午睡過後因落枕出現脖子僵硬的問題，不過他仍堅持上場投球，他說：「每次低頭看本壘時都很不舒服，但我只是想盡可能幫助球隊。」天使總教練鈴木清則說：「他真的咬牙撐住了，我為他感到驕傲，這就是王牌投手該做的事。」

白襪日籍強打村上宗隆今天未開轟，5打數1安打吞下4K，賽後打擊率2成41，目前12轟與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟全壘打王。

白襪日籍強打村上宗隆。 法新社
白襪日籍強打村上宗隆。 法新社

MLB 天使 白襪 村上宗隆

相關新聞

MLB／太空人教頭坦言球速未達預期 鄧愷威：可能是天氣冷

鄧愷威今天迎來本季初先發，主投3局失2分，吞下敗投。太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）給予肯定，鄧愷威則說，「我的主要目標是保持穩定，無論球隊要我扮演什麼角色。」

MLB／6局好投登大聯盟防禦率王 大谷翔平：球威不如預期

旅美日籍球星大谷翔平今晚對陣邁阿密馬林魚隊「只投不打」，主投6局飆出9次三振，被擊出5支安打，失掉2分有1分責失，吞本季...

MLB／燃燒！大谷翔平6局9K失2分 暌違1007天例行賽用球數破百

大谷翔平本季第2次專職先發，主投6局送出9次三振、3次保送，失2分有1分自責，防禦率上升至0.60，退場時道奇隊0：2落後馬林魚隊，成為敗投候選人，大谷全場用104球，這是大谷自2023年7月28日以

MLB／李灝宇先發對決勇士再敲二壘打 連兩戰揮長打

老虎隊23歲強打內野手李灝宇，今天對勇士隊之戰再獲先發機會，擔任第7棒、三壘手，5局上第2打席敲出二壘打，繼前一場出賽敲出生涯首轟後，連續兩場比賽敲長打，打完2打席後被換代打退場，老虎隊打完6局以0：

MLB／又起爭議！道奇25歲捕手對主審暴怒 教頭：生氣很正常

道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）開季手感火燙，但卻爭議連連，今天喊暫停未獲得主審同意，被判定違反計時器規則遭三振，他大發雷霆與主審爭執，賽後道奇總教練羅伯茲也幫他說話。

MLB／場上打球場邊打架 洋基球迷挑釁遭鐵拳教訓

洋基球迷在遊騎兵主場挑釁，最終遭到重拳攻擊，混亂的場面讓看台一片哄亂。此事件並非第一次，今年已有多起洋基球迷與其他球迷衝突案例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。