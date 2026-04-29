MLB／天使王牌5局失3分無緣紀錄 索利安諾落枕先發吞首敗

天使王牌右投索利安諾（Jose Soriano）前六場先發防禦率僅0.24，不過他今天頂著落枕不適先發對戰白襪，投5局挨兩發全壘打失掉3分，最終天使2：5輸球，索利安諾吞下本季首敗，賽後防禦率0.84，無緣打破瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）創下前7場先發防禦率0.29最低紀錄。

索利安諾在第2局被蒙哥馬利（Colson Montgomery）揮出右外野陽春砲，第4局又被羅莫（Drew Romo）擊出生涯首轟，一發右外野2分砲讓白襪取得領先，索利安諾今天投5局被敲6支安打失掉3分，送出6次三振和3次保送，不過未獲隊友火力支援吞下敗投。

索利安諾表示在午睡過後因落枕出現脖子僵硬的問題，不過他仍堅持上場投球，他說：「每次低頭看本壘時都很不舒服，但我只是想盡可能幫助球隊。」天使總教練鈴木清則說：「他真的咬牙撐住了，我為他感到驕傲，這就是王牌投手該做的事。」

白襪日籍強打村上宗隆今天未開轟，5打數1安打吞下4K，賽後打擊率2成41，目前12轟與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟全壘打王。