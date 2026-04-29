MLB／6局好投登大聯盟防禦率王 大谷翔平：球威不如預期

旅美日籍球星大谷翔平今晚對陣邁阿密馬林魚隊「只投不打」，主投6局飆出9次三振，被擊出5支安打，失掉2分有1分責失，吞本季首敗，以防禦率0.60登上大聯盟防禦率王。

美聯社報導，這是「二刀流」球星大谷翔平本賽季第2度未列入打線出賽，僅以投手身分登板，主投6局共用104球是本季單場最多，其中有67顆好球。

大谷翔平投完6局下場時，道奇隊以0比2落後，儘管道奇在8局下半追回1分，終場馬林魚隊仍以2比1獲勝，大谷翔平也吞下本季首敗。

即使控球偶有亂流，大谷翔平本季累積30局投球也僅掉2分責失分，防禦率從0.38微升至0.60，但隨著投球局數達標，他仍以0.60的絕佳數據登上大聯盟防禦率王。

大谷翔平表示：「從賽前熱身開始，我就覺得球威不如預期。」不過他強調身體狀況很好，應該是投球動作出了一些細微的誤差。