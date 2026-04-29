MLB／太空人教頭坦言球速未達預期 鄧愷威：可能是天氣冷

鄧愷威今天迎來本季初先發，主投3局失2分，吞下敗投。太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）給予肯定，鄧愷威則說，「我的主要目標是保持穩定，無論球隊要我扮演什麼角色。」

首局鄧愷威遇到亂流失2分，最後只投3局，42球中有30好球，合計被敲出5安打，包括2支二壘打，有2次三振，失2分都是自責分，最快球速93.3英里（約150公里）。

鄧愷威在對方打者21次揮棒中，只製造3次揮空。本場四縫線速球平均僅92.2英里，比今天賽前本季均速94.9英里略低。鄧愷威受訪時表示，「其中一個原因可能是天氣，當時有點冷。」

總教練艾斯帕達則認為，先發的不同感受可能也是原因之一，艾斯帕達對於鄧愷威的投球表現給予肯定，「他第一局後有穩下來。球速沒達到我預期，但還是幫我們創造贏球機會。」

艾斯帕達賽前就表示，目前還不確定是否讓鄧愷威轉先發，這場只是一次性安排。對此，鄧愷威受訪時說，「我們其實還沒討論下一次出賽的安排，我的主要目標是保持穩定，無論球隊要我扮演什麼角色，我都會專注下一球，專注做自己。」