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MLB／今井達也2A先發2局失5分 首場復健賽爆炸吞敗

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人投手今井達也在復健賽吞敗。 美聯社
太空人投手今井達也在復健賽吞敗。 美聯社

太空人日籍投手今井達也先前因右臂疲勞進入傷兵名單，今天他在小聯盟2A迎來首場復健賽登板，面對遊騎兵2A主投2局被敲6支安打失5分，最終太空人2A以8：10輸球，今井達也吞下敗投。

今井達也休賽季與太空人簽下三年5400萬美元（約17億台幣）合約，開季三場先發僅拿1勝，防禦率高達7.27，8.2局投球出現11次保送，而且在四月中就因右臂疲勞被放入傷兵名單，今井達也當時也坦言，自己尚未適應美國生活。

今井達也今天在復健賽面對遊騎兵2A首局就送出2次保送，接著被敲安與滾地球推進失掉2分，第二局再挨3支長打失2分，第三局在被擊出陽春砲後退場，帳面成績投2局被敲6支安打送3保送，失5分吞敗，用59球其中31顆是好球。

太空人球團後續還會讓今井達也在小聯盟累計更多復健賽登板，預計在五月讓他重回大聯盟，目前太空人輪值傷兵還有布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）兩名主力。

MLB 太空人 今井達也

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