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MLB／道奇打線烙賽不敵馬林魚 大谷熱投104球「問天」吞本季首敗

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊今天在主場迎戰馬林魚隊，大谷翔平本季第二次專職投手，熱投104球，6局失2分（1自責），本季前5場都是6局優質先發。不過道奇打線烙賽，全場6安打僅得1分，終場以1：2輸球，結束近期的3連勝；馬林魚則是結束3連敗。

大谷翔平第2局因觸身球和自己的傳球失誤，失掉1分。第5局投出2次保送、被敲3支安打，但只失1分，退場時0：2落後，成為敗投候選。

總計大谷用104球，2023年7月28日後再度例行賽用球數破百。帳面上是6局投出9次三振和3次保送，被敲5安，失2分（1分自責），防禦率上升至0.60。

道奇3名牛棚登板都未失分，8局下道奇靠著連3支安打，追回1分。9局下一出局帕赫斯（Andy Pages）跑出內野安打，但金慧成和弗里蘭（Alex Freeland）相繼出局，最終道奇就以1：2吞敗。

大谷翔平 道奇 馬林魚

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