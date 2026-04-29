MLB／斯萊特勒6局好投力壓狄葛隆 賈吉12轟追平村上助洋基險勝

洋基少主斯萊特勒（Cam Schlittler）今天面對遊騎兵6局無失分，力壓塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），洋基捕手威爾斯（Austin Wells）與「法官」賈吉（Aaron Judge）皆轟出陽春砲，賈吉也以本季第12轟追平村上宗隆，洋基終場3：2險勝。

洋基首局先靠貝林傑（Cody Bellinger）2壘打突破狄葛隆取得1：0領先，斯萊特勒則整場封鎖遊騎兵打線，先發6局飆8K無失分，被敲3安送2保送，在第6局更守住無人出局一二壘有人危機，表現更勝狄葛隆一籌，狄葛隆今天先發6局送5K僅掉1分，同樣是優質先發內容。

7局上威爾斯轟出右外野陽春砲，9局上賈吉也揮出左外野上層看台陽春砲，洋基獲3：0領先，不過9局下終結者貝德納（David Bednar）開劇場，被擊出兩支安打失掉2分，所幸最後讓席格（Corey Seager）打出再見雙殺，洋基以3：2險勝遊騎兵。

賈吉賽後以12轟追平白襪強打村上宗隆，兩人並列大聯盟全壘打王，斯萊特勒目前先發7場拿下4勝1敗，防禦率1.51，41局投球飆出49次三振，洋基目前戰績20勝10敗，排美聯東區第一。