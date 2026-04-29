MLB／燃燒！大谷翔平6局9K失2分 暌違1007天例行賽用球數破百

大谷翔平本季第2次專職先發，主投6局送出9次三振、3次保送，失2分有1分自責，防禦率上升至0.60，退場時道奇隊0：2落後馬林魚隊，成為敗投候選人，大谷全場用104球，這是大谷自2023年7月28日以來，首度單場用球數破百。

大谷開局就連飆2K，雖被洛培茲（Otto Lopez）敲出二壘打，但讓愛德華茲（Xavier Edwards）擊出飛球，化解危機。

2局上開場大谷就對拉米瑞茲（Agustin Ramirez）投出觸身球，接下來拉米瑞茲發動盜壘，大谷自己傳球失誤，形成一出局三壘有人危機。隨後被凱西（Owen Caissie）敲出高飛犧牲打，這分不算自責分。

3局上大谷投出三上三下，4局上又因為安打和保送被攻佔得點圈，接下來連續解決兩人化解危機。

5局上大谷又保送開局，先解決一人後，對手犧牲觸擊成功，兩出局二壘有人。接下來大谷被史陶爾斯（Kyle Stowers）敲出安打，失掉第2分，隨後又被敲安和投出保送形成滿壘，最後用三振化解危機，大谷退場時搖頭，似乎對自己的表現很不滿意。

前5局投完用84球的大谷續投，用20球被敲出1安打、飆3次三振，結束投球任務。總計大谷用104球完成6局，投出9次三振、3次保送，被敲5安，失掉2分只有1分是自責，防禦率上升至0.60。

如果不算去年季後賽對釀酒人隊的100球，這是大谷自2023年7月28日以來，首度單場用球數破百，當時大谷還是天使隊球員，對老虎隊用111球，繳出9局完封勝。