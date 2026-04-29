MLB／不忍了！費城人開鍘主帥湯姆森 想找剛被炒的柯拉接任遭婉拒

費城人開季表現不佳使總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）忍無可忍，在球隊戰績9勝19敗時選擇炒掉總教練湯姆森（Rob Thomson），由去年藍鳥板凳教練馬丁利（Don Mattingly）暫時代理，有趣的是，在換帥後首戰費城人就以7：0大勝巨人。

唐布洛斯基說：「這不是在責怪任何人，全部人包含我自己都需要承擔責任，只是我不認為球隊有打出應有的實力，有時候必須做出艱難的決定。」唐布洛斯基上週還曾表態暫時沒有換帥的打算，如今卻改變心意。

費城人總管原本想找過去紅襪時期的好友柯拉接任教頭，但對方以想陪伴家人婉拒。 美國聯合通訊社

據悉，唐布洛斯基曾打電話給前紅襪總教練柯拉（Alex Cora），邀請他接任費城人主帥，不過他以想多陪伴家人為理由婉拒。柯拉幾天前才因紅襪戰績僅10勝17敗遭開除，最終費城人總教練將由馬丁利暫代到季末，他也預計會沿用前主帥湯姆森的教練團陣容。

換帥後的費城人今天面對巨人，靠先發盧札多（Jesus Luzardo）7局送8K無失分，加上打線全場狂敲11支安打攻下7分，最終7：0完封巨人，馬丁利執教費城人首戰即拿下勝利。