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MLB／道奇交易來藍鳥工具人 曾和鄧愷威當隊友
道奇隊今天透過現金，向藍鳥隊交易來工具人菲茨杰拉德（Tyler Fitzgerald），並將先發投手納克（Landon Knack）放進60天傷兵名單，清出40人名單。
現年28歲的菲茨杰拉德近3季都效力巨人隊，與台灣好手鄧愷威當隊友。2024年出賽96場敲15轟，OPS+高達135。不過去年出賽72場僅4轟，OPS+僅74。
菲茨杰拉德4日被巨人交易至藍鳥，但小聯盟OPS僅0.350，沒有大聯盟出賽機會，因此遭指定讓渡，今天被道奇交易。
被放進傷兵名單的納克2024和2025年共出賽25場（19場先發），111.1局111次三振，防禦率4.12，今年春訓時因肋間肌拉傷進15天傷兵名單，目前將繼續養傷。
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