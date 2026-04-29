MLB／今年不是美少女戰士！真美子幫大谷選登場曲JoJo、超人力霸王

道奇隊今天在主場舉辦女性之夜（Women’s Night）活動，球團安排球員伴侶親自挑選出場曲，大谷翔平妻子田中真美子今年挑選動畫《JoJo的奇妙冒險黃金之風》曲目《canzoni preferite》以及《超人力霸王賽文之歌99》。

大谷投手登場曲為《canzoni preferite》，打擊登場取則是《超人力霸王賽文之歌99》。不過今天是大谷本季第2次擔任「專職投手」，因此超人力霸王的音樂不會播放。

去年同一個活動，大谷以《美少女戰士》主題曲《月光傳說》步入打擊區，令球迷感到驚喜。首局擊出單季第2發首打席全壘打，也是長女誕生後的首發全壘打。

大谷翔平今年打擊尚未爆發，只有6轟，OPS值0.898。不過投球成績頂級，先發4場，2勝0敗，投24局25次三振，防禦率0.38，每局被上壘率0.75。