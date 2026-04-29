MLB／耶薩維奇傷癒首秀5.1局好投 岡本和真2打點助藍鳥完封紅襪

藍鳥強投耶薩維奇（Trey Yesavage）春訓遭遇右肩夾擠症錯過開季，今天他迎來本季初登板，主場面對紅襪先發5.1局無失分，日籍強打岡本和真也貢獻2打點安打，最終藍鳥3：0完封紅襪，耶薩維奇也收下本季首勝。

耶薩維奇今天5.1局被敲4支安打，前兩局皆化解三壘有人危機，第3局與第5局皆送出三上三下，在6局上三振紅襪康崔拉斯（Willson Contreras）後退場，後續藍鳥推出四名牛棚投手合力完封紅襪，助耶薩維奇拿下本季第一勝。

藍鳥打線在3局下率先發難，希曼尼茲（Andres Gimenez）先敲安上壘，兩出局後小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出2壘打，接著岡本和真揮出左外野安打，雖然他搶佔二壘失敗，不過仍順利順利送回兩名跑者。5局上小葛雷諾再敲安打回1分，終場藍鳥3：0擊敗紅襪。

耶薩維在去年季後賽面對洋基與道奇皆表現精采，今年季前更被視為美聯新人王熱門人選，不過他先前因右肩夾擠症進入傷兵名單，在球季開打一個月後才回到大聯盟。