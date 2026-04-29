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MLB／太空人不敵金鶯 鄧愷威本季初先發投3局失2分吞敗投

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

休士頓太空人隊今天客場出戰巴爾的摩金鶯隊，推出27歲台灣投手鄧愷威先發，是他本季首場先發出賽，首局失分後穩住陣腳，共投3局失2分，但太空人一路落後，最終以3：5落敗，鄧愷威承擔敗投。

鄧愷威可先發可後援，今年開季被太空人隊定位在長中繼角色，他也在牛棚投出亮眼表現，如今因球隊先發輪值欠人手，將他調往先發，今天對上金鶯隊之戰掛帥登板。

鄧愷威首局面對首名打者韓德森（Gunnar Henderson）被揮出二壘打，讓下一棒擊出滾地球形成1出局、三壘有人，接著被拉契曼（Adley Rutschman）敲安打失1分，2出局後再被巴薩洛（Samuel Basallo）掃出二壘打失分。首局用20球，被敲的3安都是變速球挨打，失2分。

2局下鄧愷威狀況回穩，先製造飛球出局，接著對梅奧（Coby Mayo）飆出此戰首K，2出局後雖被傑克森（Jeremiah Jackson）敲安打，但接著將一壘跑者牽制出局，自己化解壘上有人的危機，沒有失分。

鄧愷威接著在3局下於1出局後被瓦德（Taylor Ward）敲安打，隨後三振第3棒拉契曼，再讓阿隆索（Pete Alonso）擊出滾地球形成3出局，連兩局沒有失分，投完3局就退場，結束此戰先發任務。

本季鄧愷威前11場出賽都是後援登板，單場最多用球數為本季初登板用39球，今天首場先發登板，僅投3局就被換下場，合計用42球，有30顆好球，被敲出5支安打，包括2支二壘打，送出2次三振，失2分都是自責分，最快球速93.3英哩（約150公里）。

鄧愷威退場時太空人隊仍以0：2落後，5局上雖有馬修斯（Brice Matthews）敲出陽春砲幫球隊追回1分，但太空人牛棚登板後也持續失分，沒能扭轉戰局，終場太空人隊以3：5落敗，鄧愷威承擔敗投，吞下本季第2敗。

MLB 金鶯 鄧愷威 太空人

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