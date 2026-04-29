MLB／李灝宇先發對決勇士再敲二壘打 連兩戰揮長打

老虎隊23歲強打內野手李灝宇，今天對勇士隊之戰再獲先發機會，擔任第8棒、三壘手，5局上第2打席敲出二壘打，繼前一場出賽敲出生涯首轟後，連續兩場比賽敲長打，打完2打席後被換代打退場，老虎隊打完6局以0：2落後。

李灝宇前役代打敲出大聯盟生涯首轟，今天重新被排進先發打序，2局上首次打擊機會，在2出局一、二壘有人時上場，面對勇士隊先發左投培瑞茲（Martin Perez），在滿球數時揮空一顆86.9英哩（約140公里）的卡特球，遭到三振。

5局上李灝宇率先上場打擊，抓培瑞茲投出的第2球、85.6英哩（約138公里）的卡特球掃成左外野二壘打，擊球初速102.8英哩（約165公里），連續兩場比賽敲長打，這也僅是老虎隊此戰的第2支安打，但沒能跑回分數。

勇士隊在第6局換上右投范特斯（Didier Fuentes）登板，7局上李灝宇原訂擔任首名打者，但被換代打退場，改由凱斯（Colt Keith）上場打擊。

李灝宇此戰合計2打數敲1安，吞下1K，老虎隊打完前6局只出現2支安打，其中就有1支安打是由李灝宇擊出。而他自本月18日在大聯盟初登場起，目前累積8場出賽，合計21打數敲出5支安打，包括2支二壘打和1支全壘打，有3分打點，打擊率2成38。