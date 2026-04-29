MLB／鄧愷威首局丟分後回穩 本季初先發投3局失2分退場

太空人隊台灣投手鄧愷威本季首場先發出賽，今天客場出戰金鶯隊，首局失2分之後狀況回穩，後兩局沒再失分，投完3局就被換下場，太空人隊打線也還未能攻下分數，3局打完0：2落後。(影片)

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鄧愷威首局先被金鶯隊開路先發韓德森（Gunnar Henderson），敲出二壘打，接著製造滾地球抓下第一個出局數，但跑者推進上三壘，鄧愷威再被拉契曼（Adley Rutschman）敲安打失1分，之後在2出局二壘有人時再讓巴薩洛（Samuel Basallo）揮二壘打失分，首局陷入0：2落後。

鄧愷威度過首局的亂流後回穩，2局下先製造飛球出局，接著對梅奧（Coby Mayo）飆出此戰首K，2出局後被傑克森（Jeremiah Jackson）敲安打，但之後牽制一壘，太空人提出挑戰後成功改判，鄧愷威將跑者牽制出局，自己化解壘上有人的危機，單局用8球抓下3個出局數。

3局下鄧愷威在1出局後被瓦德（Taylor Ward）揮出中外野安打，接著三振第3棒拉契曼，再讓阿隆索（Pete Alonso）擊出滾地球形成3出局，沒有失分。

鄧愷威投完3局後就被換下場，共用42球，有30顆好球，合計被敲出5支安打，包括2支二壘打，有2次三振，失2分都是自責分，最快球速93.3英哩（約150公里），而太空人打線前3局未攻下分數，鄧愷威成為敗投候選人。