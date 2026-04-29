MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

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太空人隊台灣投手鄧愷威本季首度先發，今天客場出戰金鶯隊，首局面對6名打者，被敲出3支安打，包括2支二壘打，失2分，先陷入0：2落後。

鄧愷威首局面對金鶯隊開路先發韓德森（Gunnar Henderson），投第3球就被掃出一支中外野二壘打，接著製造滾地球抓下第1個出局數，但跑者推進上三壘，鄧愷威接著被拉契曼（Adley Rutschman）敲安打失1分。

鄧愷威接著讓第4棒阿隆索（Pete Alonso）敲出游擊滾地球形成2出局，跑者則攻佔二壘，鄧愷威再被巴薩洛（Samuel Basallo）揮二壘打失分，之後用飛球抓下第3個出局數，首局先失2分，用了20球。

第二局鄧愷威回穩，投出一次三振，兩出局後被敲安，但後續牽制出局未失分，比數維持0：2落後金鶯。

第三局下鄧愷威續投，一出局後，再被敲出一支安打，但三振下一位打者後，再一名打者內野滾地球出局，結束這半局，比數仍是0：2落後。

【賽前報導】

27歲旅美投手鄧愷威今年轉戰太空人隊後，生涯首度進入開季大聯盟名單，也在牛棚投出亮眼表現，如今在球隊先發輪值人手吃緊之際被拉上先發，今天於客場出戰金鶯隊，力拚本季首場先發勝，比賽將於台灣時間6點35分開打。

鄧愷威今年在大聯盟前11場出賽都是後援登板，擔任長中繼角色，共投16.2局，被敲9支安打，失4分，送出16次三振、6次保送，拿下1勝2中繼，防禦率2.16，成為本季太空人牛棚最穩定的戰力。然而因球隊先發輪值傷兵不斷，有先發能力的鄧愷威如今被調為先發。

鄧愷威去年在舊金山巨人隊的8場出賽中，合計先發7場，投了24.2局，戰績1勝4敗、防禦率7.66，前一場先發登板為去年9月21日出戰道奇隊，主投3局失2分。

今天鄧愷威將迎接他在太空人隊的首場先發，也是他生涯首度對決金鶯隊，於客場出賽。金鶯隊則推出巴茲（Shane Baz）迎戰，本季先發5場勝場還未開張，拿下0勝2敗、防禦率5.08。