MLB／鄧愷威本季首度先發 客場出戰金鶯

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27歲旅美投手鄧愷威今年轉戰太空人隊後，生涯首度進入開季大聯盟名單，也在牛棚投出亮眼表現，如今在球隊先發輪值人手吃緊之際被拉上先發，今天於客場出戰金鶯隊，力拚本季首場先發勝，比賽將於台灣時間6點35分開打。

鄧愷威今年在大聯盟前11場出賽都是後援登板，擔任長中繼角色，共投16.2局，被敲9支安打，失4分，送出16次三振、6次保送，拿下1勝2中繼，防禦率2.16，成為本季太空人牛棚最穩定的戰力。然而因球隊先發輪值傷兵不斷，有先發能力的鄧愷威如今被調為先發。

鄧愷威去年在舊金山巨人隊的8場出賽中，合計先發7場，投了24.2局，戰績1勝4敗、防禦率7.66，前一場先發登板為去年9月21日出戰道奇隊，主投3局失2分。

今天鄧愷威將迎接他在太空人隊的首場先發，也是他生涯首度對決金鶯隊，於客場出賽。金鶯隊則推出巴茲（Shane Baz）迎戰，本季先發5場勝場還未開張，拿下0勝2敗、防禦率5.08。