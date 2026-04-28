快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／生涯前12支長打均為全壘打 村上宗隆創126年新紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
村上宗隆獨居大聯盟全壘打王。 路透社
村上宗隆獨居大聯盟全壘打王。 路透社

關鍵時刻，日本強打村上宗隆再度成為英雄。他面對左投波默蘭茲（Drew Pomeranz）轟出一發3分全壘打，一棒將原本4比5落後的局面逆轉為7比5領先，點燃全場氣氛。隨後瓦格斯（Miguel Vargas）再補上一發陽春砲，讓白襪單局灌進7分奠定勝基。

這發全壘打是村上本季第12轟，超越太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）的11轟，獨居大聯盟全壘打王。此外，村上也追平史密斯（Will Smith）生涯前29場比賽12發全壘打紀錄，僅次於阿奎諾（Aristides Aquino）14轟與霍金斯（Rhys Hoskins）13轟。

更值得一提的是，村上生涯前12支長打全部都是全壘打，創下自大聯盟自1900年以來最長紀錄。

儘管在此戰前陷入9打數無安打、吞下5次三振的小低潮，村上首局就以安打破除悶氣，並在關鍵時刻一擊致命。根據數據顯示，這發全壘打擊球仰角高達48度、滯空時間6.1秒，自2015年Statcast啟用以來，僅有8支全壘打的仰角高於此球。

賽後村上透過翻譯表示：「當時只想把擊球點靠前一點，試著從中得到一些收穫，沒想到球真的飛出去了，很開心能幫助球隊。」即便外界開始出現「MVP」呼聲，他仍保持低調，但表現已讓各界對其年度新人王競爭充滿期待。

天使總教練鈴木清（Kurt Suzuki）也對村上讚譽有加：「我記得在世界棒球經典賽就看過他，休賽季也看了很多他的影片。他在日本已經非常成功，現在這樣的表現也延續到大聯盟，他的揮棒非常有力量。」

白襪總教練凡納伯（Will Venable）則表示：「他今天每個打席都很有威脅，那支全壘打當然是關鍵，對球隊幫助非常大。」

相關新聞

MLB／大谷翔平明專注投球不打擊 道奇調度二刀流尋求最佳平衡

就在塔克（Kyle Tucker）敲出再見安逆轉邁阿密馬林魚後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，二刀流巨星大谷翔平將於明天對陣再次啟動「一刀流投球模式」，不會進入打擊名單。

MLB／生涯前12支長打均為全壘打 村上宗隆創126年新紀錄

關鍵時刻，日本強打村上宗隆再度成為英雄。他面對左投波默蘭茲（Drew Pomeranz）轟出一發3分全壘打，一棒將原本4比5落後的局面逆轉為7比5領先，點燃全場氣氛。隨後瓦格斯（Miguel Varg

MLB／教士大魔王米勒火球破功 連34.2局無失分紀錄中斷

聖地牙哥教士在主場迎戰芝加哥小熊，上演一場火力激戰，最終以9比7完成逆轉勝。不過，比賽焦點落在終結者米勒（Mason Miller）身上，他在第9局登板時出現本季首次失分，不僅讓比賽一度出現變數，也讓

MLB／村上宗隆逆轉三分砲毀滅天使 第12轟獨享全壘打王寶座

「村神」再度開砲！今天在第七局白襪隊仍以4：5落後之際，村上宗隆以三分砲一棒逆轉戰局，白襪終場以8：7擊敗天使隊，村上也以本季第12轟單獨站上大聯盟全壘打榜領先位置。

MLB／塔克再見安助山本躲過敗投 大谷3安打也有幫忙

山本由伸眼看將即將入手的第3敗，直到比賽最後階段終於成功拒絕簽收，道奇隊9局下攻下3分逆轉戰局，終場以5：4擊敗馬林魚隊，山本由伸此役5局失4分（責失3分）、無關勝敗，大谷翔平單場3安猛打幫上學弟的忙

MLB／山本由伸5局失4分本季首度沒QS 挨三分砲淪敗投資格

道奇隊日籍強投山本由伸今天在第五局遭馬林魚隊希克斯（Liam Hicks）的三分砲帶來重傷害，以5局失4分（責失3分）退場，確定本季首度未能完成優質先發，帶著敗投資格退場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。