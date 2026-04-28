MLB／生涯前12支長打均為全壘打 村上宗隆創126年新紀錄

關鍵時刻，日本強打村上宗隆再度成為英雄。他面對左投波默蘭茲（Drew Pomeranz）轟出一發3分全壘打，一棒將原本4比5落後的局面逆轉為7比5領先，點燃全場氣氛。隨後瓦格斯（Miguel Vargas）再補上一發陽春砲，讓白襪單局灌進7分奠定勝基。

這發全壘打是村上本季第12轟，超越太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）的11轟，獨居大聯盟全壘打王。此外，村上也追平史密斯（Will Smith）生涯前29場比賽12發全壘打紀錄，僅次於阿奎諾（Aristides Aquino）14轟與霍金斯（Rhys Hoskins）13轟。

更值得一提的是，村上生涯前12支長打全部都是全壘打，創下自大聯盟自1900年以來最長紀錄。

儘管在此戰前陷入9打數無安打、吞下5次三振的小低潮，村上首局就以安打破除悶氣，並在關鍵時刻一擊致命。根據數據顯示，這發全壘打擊球仰角高達48度、滯空時間6.1秒，自2015年Statcast啟用以來，僅有8支全壘打的仰角高於此球。

賽後村上透過翻譯表示：「當時只想把擊球點靠前一點，試著從中得到一些收穫，沒想到球真的飛出去了，很開心能幫助球隊。」即便外界開始出現「MVP」呼聲，他仍保持低調，但表現已讓各界對其年度新人王競爭充滿期待。

天使總教練鈴木清（Kurt Suzuki）也對村上讚譽有加：「我記得在世界棒球經典賽就看過他，休賽季也看了很多他的影片。他在日本已經非常成功，現在這樣的表現也延續到大聯盟，他的揮棒非常有力量。」

白襪總教練凡納伯（Will Venable）則表示：「他今天每個打席都很有威脅，那支全壘打當然是關鍵，對球隊幫助非常大。」