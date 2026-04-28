MLB／大谷翔平明專注投球不打擊 道奇調度二刀流尋求最佳平衡

就在塔克（Kyle Tucker）敲出再見安逆轉邁阿密馬林魚後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，二刀流巨星大谷翔平將於明天對陣再次啟動「一刀流投球模式」，不會進入打擊名單。

這是大谷本季首次在僅僅休息5天的情況下登板，過去球隊多半安排他間隔6天以上，確保身體恢復和節奏調整。大谷開季以來在投手丘上的表現極具壓制力，前4場先發取得2勝0敗、防禦率0.38的驚人成績。

相較之下，打擊方面大谷表現略顯平淡，但近期已有回溫跡象，連續2場比賽都敲出3安打，目前累積6轟，逐漸找回打擊感覺。儘管如此，道奇仍決定讓他在比賽中專心投球，以減輕負擔。

目前道奇正處於一段13連戰且沒有休兵日的密集賽程尾聲，投手調度格外謹慎。原本球隊也考慮讓葛拉斯諾（Tyler Glasnow）提前至此戰先發，但考量他上一場才對巨人投出近兩年最長的8局無失分內容，最終仍決定讓他多休息1天。

羅伯斯表示：「葛拉斯諾上一場投得很多球，這是主要考量。我們不一定要完全依照休兵日來安排。我們也有和大谷討論過，他對於明天登板感覺很好。」

事實上，兩週前大谷對戰大都會先發時未進入打線，就曾引發是否應在投球日同時打擊的討論。當時因他前兩天遭觸身球擊中右肩，屬特殊情況；而這次系列賽出現緊湊賽程，使球隊更傾向保守應對。

數據顯示，本季大谷在同時投打出賽的3場比賽中，10打數僅1安打，打擊率0.100、OPS為0.457，顯示在雙重負荷下打擊表現略受影響。不過若不讓他打擊，也意味著當他退場後無法以代打身份上場，道奇等同放棄一大攻擊武器。

在這樣的情況下，指定打擊的人選成為關鍵。24歲拉辛（Dalton Rushing）近期表現火燙，在12場出賽中繳出OPS 1.429、累積7轟，但因捕手位置由史密斯（Will Smith）把守，使他出賽機會受限。若在大谷投球日讓拉辛擔任指定打擊，不僅能維持火力輸出，也讓大谷能專心投球，形成雙贏策略。

對於球隊安排，大谷態度相當開放。他表示：「我會把最終決定交給總教練，只要我先發，就會做好同時打擊的準備。但如果球隊認為某些時候讓其他人擔任指定打擊，或是晚一點再上場打擊比較合理，我也完全可以接受。」

在漫長賽季與高強度賽程下，道奇如何在發揮大谷二刀流價值與維持整體戰力之間取得平衡，仍將持續考驗教練團的調度智慧。