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MLB／教士大魔王米勒火球破功 連34.2局無失分紀錄中斷

聯合新聞網／ 綜合外電報導
米勒遭遇亂流遺憾中止連續紀錄。 路透社
米勒遭遇亂流遺憾中止連續紀錄。 路透社

聖地牙哥教士在主場迎戰芝加哥小熊，上演一場火力激戰，最終以9比7完成逆轉勝。不過，比賽焦點落在「大魔王」終結者米勒（Mason Miller）身上，他在第9局登板時出現本季首次失分，不僅讓比賽一度出現變數，也讓他跨季連續34.2局無失分的紀錄畫下句點。

米勒此役肩負守成任務登板，卻一開局就陷入亂流，遭小熊打線連續敲出3支安打，隨後再因內野滾地球與暴投失掉2分。儘管最終仍成功守住勝利，但這2分已確定終止他自2025年8月6日以來持續累積的無失分紀錄。這段跨季長達34.2局的壓制力表現，讓米勒名列1961年以來大聯盟後援投手第8長紀錄。

就在前一戰於墨西哥城出賽時，米勒才剛超越隊史名將梅瑞迪斯（Cla Meredith）於2006年締造的33.2局無失分紀錄，寫下教士隊新猷。

原本外界看好他有機會挑戰歐森（Gregg Olson）所保持的大聯盟後援投手連41局無失分歷史紀錄，但此戰面對小熊頑強反擊，即使四縫線速球仍飆出高達102英里（約164公里），依舊難以完全壓制對手。

事實上，即便紀錄中斷，米勒整體狀態依舊維持菁英水準。根據數據顯示，他本場比賽的揮空率與四縫線速球均速仍高居聯盟前1%，單局也送出1次三振，本季累計已達28次三振，壓制能力未見明顯下滑。

米勒賽後表示：「教士贏球才是最重要的結果。當時滿壘、無人出局，就像正面迎向壓力，但我設法調整回來，成功脫身。」他也坦言，雖然紀錄中斷令人惋惜，但會很快重新出發，「這就是棒球的美妙之處，你可以再重新開始一段新的紀錄。」

值得一提的是，這場比賽也是米勒自去年6月13日（當時仍效力運動家）以來，首次單場讓3名以上打者上壘，足見他過去長時間的壓制力有多麼驚人。

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