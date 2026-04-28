MLB／村上宗隆逆轉三分砲毀滅天使 第12轟獨享全壘打王寶座

「村神」再度開砲！今天在第七局白襪隊仍以4：5落後之際，村上宗隆以三分砲一棒逆轉戰局，白襪終場以8：7擊敗天使隊，村上也以本季第12轟單獨站上大聯盟全壘打榜領先位置。

天使此役分別握有4：0、5：1領先，第七局成為戰局分水嶺，天使游擊手奈托（Zach Neto）的失誤讓首位打者上壘，先發投手柯恰諾維奇（Jack Kochanowicz）再被敲安後退場，牛棚接手後開始一連串災難。

桑德林（Nick Sandlin）面對3位打者都沒解決，被敲2安打、1觸身球，轉眼只剩1分領先，波默蘭茲（Drew Pomeranz）接手無人出局、二三壘有人危機，92.9哩直球隨即遭到村上宗隆狙擊，這發三分砲逆轉戰局，下一棒瓦格斯（Miguel Vargas）上演連兩打席開轟，白襪單局灌進7分，擴大為8：5領先。

村上此役雙安，分別是第一局一壘打、第七局全壘打，本季第12轟出爐，超越太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）的11轟，獨居大聯盟全壘打王。