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MLB／洋基隊規「亂挑戰」罰500美元 奇森姆自認太離譜加碼兩倍

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。 路透
洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。 路透

大聯盟本季啟用電子好球帶（ABS）挑戰規則，打者可以發起挑戰，洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）日前挑戰紅中好球失敗，違反洋基隊規，繳納1000美元（約31500新台幣）罰款，不過根據紐媒《New York Daily News》報導，規定其實是500美元。

奇森姆受訪時提到，這類罰款通常是500美元，但他自認挑戰失敗實在太離譜，所以決定直接加倍，「我得為球隊做點補償，至少值1000美元。」

當被問到這個金額時，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示夠多了，「那球其實一點都不接近，通常那種在好球帶正中央的球，我們應該更能判斷出來。」

本季至今只有奇森姆、萊斯（Ben Rice）和貝林傑（Cody Bellinger）曾因ABS挑戰被罰款。

洋基 Jazz Chisholm Jr.

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