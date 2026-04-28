聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基隊規「亂挑戰」罰500美元 奇森姆自認太離譜加碼兩倍
大聯盟本季啟用電子好球帶（ABS）挑戰規則，打者可以發起挑戰，洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）日前挑戰紅中好球失敗，違反洋基隊規，繳納1000美元（約31500新台幣）罰款，不過根據紐媒《New York Daily News》報導，規定其實是500美元。
奇森姆受訪時提到，這類罰款通常是500美元，但他自認挑戰失敗實在太離譜，所以決定直接加倍，「我得為球隊做點補償，至少值1000美元。」
當被問到這個金額時，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示夠多了，「那球其實一點都不接近，通常那種在好球帶正中央的球，我們應該更能判斷出來。」
本季至今只有奇森姆、萊斯（Ben Rice）和貝林傑（Cody Bellinger）曾因ABS挑戰被罰款。
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。