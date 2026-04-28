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MLB／守護者升上澳洲狀元巴札納 WBC那一轟曾讓台灣球迷集體靜音

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
守護者隊狀元巴札納（Travis Bazzana）在今年經典賽砲轟中華隊。本報資料照片
守護者隊狀元巴札納（Travis Bazzana）在今年經典賽砲轟中華隊。本報資料照片

守護者隊即將把澳洲狀元巴札納（Travis Bazzana）升上大聯盟，最快於明天主場面對光芒隊之戰出賽。台灣球迷對他肯定不會陌生，他從2019年U18世界盃、2022年U23世界盃、2024年世界12強棒球賽到今年世界棒球經典賽，都曾與中華隊過招，而今年經典賽更從張奕手中敲出陽春砲。

巴札納為2024年大聯盟選秀狀元，目前為大聯盟排名第16、守護者農場排名第1的潛力新秀，本季在3A出賽24場，繳出打擊率0.287、上壘率0.422、長打率0.511、整體攻擊指數0.933。

巴札納今年以受邀名單參與大聯盟春訓，直到尾聲分發3A，確定無緣大聯盟開季，如今即將要在大聯盟「開箱」。

巴札納的表現與自律一直備受肯定，守護者助理總管哈里斯（James Harris）在今年三月時就曾提到，「我花了很多時間與他相處，我會說，他是我們最好的教練之一，只是他教的是他自己，他很明確知道自己該如何更好，知道自己哪些地方該繼續努力，一直鞭策著自己。」

巴札納今年三月先投入經典賽澳洲隊，當時帶給中華隊重傷害，已經0：2落後的戰局，因為他在第7局的陽春砲，讓滿是台灣球迷的東京巨蛋瞬間靜默，而巴札納賽後聊到這一轟傳神還原心境，「我打出全壘打時，感覺到全場都沈默了，我那時在想，為什麼我打出全壘打，卻沒有人歡呼？後來就懂了。」這一轟帶給他的震撼，直到巴札納結束經典賽返回美國，接受美媒訪問時仍再次聊到，難忘當時「東京圖書館」的靜寂。

澳洲 澳洲隊 守護者

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