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MLB／真的把20歲葛里芬當寶寶 海盜王牌租充氣城堡為他慶生
海盜隊大物新人葛里芬（Konnor Griffin）本月24日剛滿20歲，在隊友眼裡顯然還是寶寶，休息室裡今天出現一座充氣城堡、芝麻街小桌椅以及畫本，是來自王牌投手史肯斯（Paul Skenes）準備的生日禮物。
葛里芬在20歲生日當天開轟，史肯斯也是該役先發投手，以7局僅被敲1安打、無失分好投壓制釀酒人隊賽後，史肯斯受訪被問到，除了蛋糕外，葛里芬是否有其他禮物，他一臉正經回應：「要在休息室裡弄充氣城堡可能有點難」。
這個話題後續不斷延伸，總教練凱利（Don Kelly）在隔天被問到，如果球員真的弄來充氣城堡，他會怎麼做？凱利表示：「可能會跳進去吧！我會問問看葛里芬我可不可以進去。」
就在今天，葛里芬走進休息室就看到了這個為自己準備的驚喜，史肯斯真的去租來充氣城堡，安裝在球員休息室內，葛里芬一看到就笑了，包包一放就往裡頭撲。
至於總仔本人是否也進去玩了？凱利本人解答，「很可惜，我沒進去，但我很喜歡。沒有太多人能在大聯盟慶祝20歲生日，這真的很酷。」
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