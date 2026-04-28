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MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威。(美聯社)
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威。(美聯社)

台灣投手鄧愷威的本季前11場出賽都是後援，如今首場先發到來，太空人隊今天公布，他將在台灣時間周三早上6點35分先發面對金鶯隊。

鄧愷威本季後援表現不俗，出賽11場、16.2局，僅被敲9安打、失4分（皆為責失），有16次三振、6次保送，取得1勝2中繼、防禦率2.16。

太空人碰上先發輪值傷兵不斷、人手吃緊，早已浮現是否要讓鄧愷威轉先發的討論，太空人總管布朗（Dana Brown）先前也透露確實已在內部討論中，因他原本就是先發投手定位，本季也在長局數中繼呈現出好的內容。

太空人今天正式公布接下來的出賽輪值，確認鄧愷威將在周三面對金鶯先發出賽，同場對壘投手為本季先發5場吞下0勝2敗、防禦率5.08的巴茲（Shane Baz）。

鄧愷威大聯盟生涯曾有7場先發紀錄，合計投24.2局，戰績是1勝4敗、防禦率7.66。

金鶯 鄧愷威

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