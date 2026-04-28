怪力男顯威！李灝宇自律訓練 把熱愛練成武器

李灝宇身高一七五公分，扛起「台灣怪力男」招牌，全靠訓練上的自律。近日他沒先發的比賽，仍提早近六小時到場練球，引起球迷熱議。其實在四年前，前東家費城人隊官網就曾描述李灝宇的生活，完全圍繞著打球、練球及看棒球相關影片。

李灝宇國小時先接觸躲避球，因臂力被棒球教練注意到，隨後從桃園市龜山國小少棒隊展開棒球生涯，三級棒球擁有完整的Ｕ十二、Ｕ十五、Ｕ十八世界盃棒球賽國手資歷，二○二一年六月與費城人簽約赴美，二○二三年八月被交易到老虎，當時層級只有小聯盟高階一Ａ，不難看出球團高層對他蘊藏潛力的期待。

李灝宇去年已參與大聯盟春訓，進入老虎教頭視線，今年更進一步以四十人名單之姿參與春訓，三月原要參與世界棒球經典賽，因熱身賽造成傷情，讓老虎球團臨時「綠燈」改「紅燈」啟動保護，目的就是希望他能健康投入賽季，果然也在季初出現內野戰力空缺時升上他。

李灝宇面對棒球有著高度專注，二○二二年仍效力費城人體系時，官網報導就曾稱呼他是「棒球癡」，特別提到：「如果李灝宇不在球場上，他可能正在打擊籠裡練打；如果不在打擊籠裡，那他可能正在思考棒球或看棒球影片。」包括自己和大聯盟打者打擊畫面，都是李灝宇的熱播清單。

李灝宇表示，「我喜歡棒球，這無關人在哪裡，只要是打球都很開心，能在這裡打球這件事本身已經很有趣，如果可以和隊友、教練更好溝通，應該可以百分之百融入、更享受比賽」。

李灝宇積極融入美國生活，不只全力投入練球，也體現在語言上，與隊友溝通無礙、甚至可以一起打打鬧鬧，而昨天開轟賽後受訪有不少段落都以英文回應，讓老虎隨隊記者直呼「滿滿驚喜」。