代打建功！23歲李灝宇大聯盟首轟 改寫台將最年輕紀錄

升上大聯盟第十天，台灣好手李灝宇生涯首轟就是關鍵的代打逆轉兩分砲，成為史上第五位開轟的台灣選手，廿三歲八十二天也改寫台將最年輕開轟紀錄。

李灝宇昨天並未排進老虎隊先發打線，第七局仍以二比三落後，一壘有人時出場代打，面對左投鎖定一四六公里伸卡球出棒，送出中外野全壘打牆外，擊球初速一七○公里、飛行距離四○二呎，這發兩分砲逆轉為四比三，老虎終場以八比三擊敗紅人隊。

李灝宇看著這一轟過牆，激動跳躍握拳，他說敲出逆轉全壘打是所有棒球人的夢想，自己也不例外，「代打敲出全壘打，向總教練證明即便我沒有先發，還是會隨時做好準備」。

看著李灝宇在壘間奔馳的腳步，老虎總教練辛區也感受到他的興奮，「我的第一個想法是，拜託不要追上托瑞斯（前位跑者），李灝宇跑得很快而且很堅決，我是希望他可以好好享受那一刻」。辛區表示，很喜歡李灝宇對比賽的投入，那一刻應該是他第一次真正感覺自己成就某件大事，「因為這一轟讓我們從落後到領先」。

李灝宇繞過三壘時，托瑞斯及三壘指導教練柯拉都示意讓他放慢腳步，李灝宇笑說：「太開心了，所以完全沒注意到可能跑太快了。」李灝宇拿回首轟球，被問到將如何收藏？他說：「像抱小寶寶一樣抱著吧。」

李灝宇的大聯盟生涯從前兩戰七支○邁開腳步，第三場完成首安、首打點、首得分，昨天再解鎖首轟。他提到，剛上大聯盟第一天打得很掙扎，因此針對打擊動作有與打擊教練討論，前天在後腳上做了一些調整，也在這場看到效果。

郭泓志、胡金龍、林子偉、張育成曾在大聯盟開轟，李灝宇成為台將第五人，突破胡金龍的廿三歲二一一天改寫最年輕紀錄，但最少打席開轟仍是胡金龍的生涯第二打席，李灝宇是在第十九打席開砲。