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MLB／對道奇5.1局失5分吞敗 今永昇太賽後分析控球差為主因

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 路透社
今永昇太。 路透社

道奇小熊系列賽最終戰，小熊派出今永昇太擔任先發，但他卻在5.1局投球中被敲出6安、失5分，終場小熊0：6慘遭道奇零封，今永也吞下本賽季第2敗。賽後回顧本場比賽策略，今永表示想把球投得刁鑽，結果投出太多壞球導致球數落後，是本場比賽發揮不佳的主因。

今永昇太開賽就遭遇亂流，因控球不佳，1局下送出2次四壞保送，並被2支二壘安打狙擊，單局丟掉3分；到了6局下，今永再遇亂流，先被首名打者帕赫斯（Andy Pages）擊出二壘安打，接著保送塔克（Kyle Tucker）；在面臨二、三壘有人的危機下，被代班捕手拉辛（Dalton Rushing）敲出右外野適時安打，再失1分，今永隨後也被教練團換下場，接替的牛棚米納（Hoby Milner）未能守成，讓三壘上的塔克跑回本壘得分，這1分也算在今永帳上。

總結今日今永昇太的投球成績，他投5.1局，總計100球只有57顆好球，意思是將近一半都是壞球，被道奇打線敲出6安、失5分，雖有6次三振，但同時也送出3次保送，最終小熊0：6落敗，他個人也承擔敗投。截至目前，他本季投球成績為2勝2敗、防禦率3.15。

賽後，被譽為「投球哲學家」的今永昇太認為，本場比賽投球掙扎的原因在於控球的表現不佳，「我試圖把球投到一些刁鑽的位置，因為我不想被擊出任何長打，結果導致球數落後。」

另外，本場比賽與大谷翔平有過3次對決的今永昇太，合計對他投出1次四壞，被大谷敲出1支一壘安、1支二壘安，對戰完全落下風，對此，他也在賽後給出見解，「過去我們的對決幾乎都是勢均力敵，有差點被轟出全壘打的經驗，也有讓他打成二壘方向滾地球的時候，比賽往往就在這些細節中分出勝負，希望下次對決時，我能更好地掌握這些細節。」同時，他也盛讚大谷是一名「不會放過失投球的優秀打者」。

最後，今永昇太還談到本季心境上的轉變歷程，他表示：「這是我在大聯盟的第3年，現在我決定不再把自己看作是日本人。每4天就要投一場球已經成了常態，我決定以身為一名大聯盟球員為榮，而不是糾結於自己是日本人還是美國人。」

今永昇太 大谷翔平

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