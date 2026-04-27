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MLB／宋成文代跑達成大聯盟首秀 雖無打擊機會但仍表興奮

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓好手宋成文今日在比賽8局上代跑，完成大聯盟首秀。 路透社
南韓好手宋成文今日在比賽8局上代跑，完成大聯盟首秀。 路透社

南韓好手宋成文今日迎來他在大聯盟的首場比賽，在教士響尾蛇海外賽的第2場比賽，他在8局上被換上場代跑，不過沒有獲得任何打擊機會，終場教士以7：12落敗。儘管大聯盟首秀並沒有太多發揮機會，但宋成文仍在賽後表示，對於自己獲得大聯盟首次出戰的機會感到興奮。

教士與響尾蛇的系列賽，此次前往墨西哥城阿爾弗雷多哈普赫魯球場（Estadio Alfredo Harp Helú）舉行，根據大聯盟規則，海外賽允許球隊再多帶1名選手，教士隊決定將內野手宋成文拉上大聯盟，作為球隊的第27人。而宋成文今天在比賽8局上接替坎普薩諾（Luis Campusano）代跑，迎來大聯盟生涯首秀；但隨後下個半局就被捕手費明（Freddy Fermin）換下場，因此沒有獲得打擊機會。響尾蛇隨後在8局下單局灌進4分，終場以12：7贏球。

賽後，儘管首秀沒有太多發揮機會，但宋成文仍表示興奮，他說：「能來到這裡真的太興奮了，這對我來說就像做夢一樣。雖然墨西哥系列賽我可能只有兩天時間，但我會盡我所能為球隊做出貢獻。我在3A聯賽時狀態火熱，希望我能把這種狀態延續到這裡。」

教士總教練史丹曼（Craig Stammen）也在受訪時強調：「他（宋成文）很適合我們的陣容，我想我們在休賽期簽下他的時候就這麼認為了。不幸的是，他在春訓期間拉傷了腹斜肌，這讓他耽誤了不少時間，不過很高興他能來到墨西哥城。我們覺得他可以在防守端勝任內野手，和在進攻端填補過去我們所缺乏左打類型的代打角色。」

上賽季效力韓職培證英雄隊的內野手宋成文，在2025年12月正式透過入札制度與MLB教士隊簽下4年總值1500萬美元（約新台幣4.7億元）的合約。然而，他在今年1月份的休賽期訓練中受傷，季初被列入傷病名單，之後一直在3A進行調整。總計在3A出賽20場，打擊率為.293，沒有全壘打，但貢獻了12分打點。賽季開始約一個月後，在今日迎來了自己在大聯盟的首秀。

明日教士將返回主場佩特科公園（Petco Park）與小熊進行三連戰，至於宋成文是否會繼續待在大聯盟，還是下放回到3A磨練，目前還未確定。

教士 響尾蛇 南韓

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