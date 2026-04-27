MLB／千賀滉大球威下滑一勝難求 透露身體有異狀考慮檢查

紐約大都會日籍投手千賀滉大本季低潮持續擴大。大都會在紐約主場與洛磯隊進行雙重賽，千賀在第2戰先發登板，僅投2.2局就被敲3支安打，另有3次四壞球、失3分退場，最終球隊以0比3遭完封，他也吞下本季第4敗，開季至今5場先發仍一勝難求，防禦率升至9.00。

千賀原訂在25日先發，但比賽因天候不佳順延，改到雙重賽第2戰登板。他首局以三上三下開局，看似狀態平穩，不過2局開始控球出現亂流，先因連續保送與觸身球讓洛磯攻占一、三壘，隨後被強森（Troy Johnston）敲出右外野方向適時安打，失掉全場第1分。

3局上，千賀又在無人出局一壘有人時，對古德曼（Hunter Goodman）投出一顆約151.9公里的外角低球速球，遭對方掃向右中外野方向形成2分砲，讓大都會陷入0比3落後。雖然他之後連拿2個出局數，但再度投出本場第3次四壞球後被換下場，僅用50球就提前退場，離開投手丘時主場球迷也傳出明顯噓聲。

千賀本季前2場先發原本表現尚可，分別繳出6局失2分、5.2局失2分內容，但近3場狀況急轉直下，前2戰都各失7分，此役又未能投滿3局，已連續3場比賽無法撐過4局。

今天這場比賽他的最快球速約96.4英里、折合約154.9公里，平均速球94.9英里、約152.7公里，比本季平均慢了1.4英里、約2.25公里，球威明顯下滑。

賽後千賀坦言，自己身體狀況可能需要進一步確認。他表示：「大概明天會去做檢查吧。」雖然沒有透露具體是哪個部位不適，但他也承認狀態並不完全正常。

而被問到是否在開季前2場後身體出現變化時，千賀點頭回應，不過也強調：「今天並不是因為發生什麼狀況才退場，單純就是我的表現不足。」

面對自己連續把比賽提前交出去的狀況，千賀也顯得相當自責。他說：「打成這樣、把比賽搞砸到這種程度，我覺得這不只是我一個人的問題，應該要和球隊一起判斷接下來該怎麼做。」

至於是否可能接受下放小聯盟等調整方式，他則表示：「這件事我想和各方好好討論後再做決定，不是由我自己直接回答是或不是，而是要認真思考。」

大都會目前團隊狀況還是沒有好轉，戰績僅9勝19敗，排名國聯東區墊底，距離分區龍頭已有10.5場勝差，先前甚至曾吞下12連敗，氣勢持續低迷。