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MiLB／林盛恩美職1A先發無關勝敗 柯敬賢敲雙安有長打

中央社／ 台北27日電
林盛恩。資料照
林盛恩。資料照

旅美辛辛那提紅人隊投手林盛恩今天在1A先發出賽，投4.1局失2分，無關勝敗，最快球速149公里；洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢單場雙安，包括1支二壘打，近2場出賽都有安打。

美國職棒小聯盟賽事，紅人隊1A今天與邁阿密馬林魚隊1A交手，紅人隊台灣投手林盛恩先發，林盛恩1局下雖先保送首名打者，但接著連抓3個出局數、沒讓對手延續攻勢。

林盛恩2、3局讓對手6上6下；4局下雖保送首名打者，接著製造飛球出局、抓到盜壘跑者，讓打者敲出滾地球出局，沒有失分。

林盛恩5局下有狀況，1人出局後，接連被敲4支安打失掉1分退場。接替投手因高飛犧牲打掉分，這1分也算在林盛恩身上。

此役林盛恩總計用64球投4.1局，被敲出4支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，最快球速149公里；球隊延長賽11局以4比5吞敗，林盛恩無關勝敗，賽後防禦率5.14。

柯敬賢。資料照
柯敬賢。資料照

洛杉磯道奇隊1A今天與舊金山巨人隊1A交手，道奇隊台灣好手柯敬賢先發打5棒、守右外野，2局上敲出三壘方向飛球出局，4局上敲出中外野方向平飛球出局，5局選到四壞保送上壘。

柯敬賢6局上敲出左外野方向二壘打，為個人本季第3支二壘打；7局上1人出局後，再敲出右外野方向安打；8局上敲出中外野方向平飛球出局。

柯敬賢總計5打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，跑回3得分，近期連兩場出賽敲安，賽後打擊率3成；道奇隊終場以18比9搶勝。

洛杉磯 柯敬賢 林盛恩

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