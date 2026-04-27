MLB／李政厚單場4安猛打甩低潮 轉播單位大讚技巧宛如鈴木一朗

效力於舊金山巨人的「風之孫」李政厚徹底擺脫開季低潮，近期火燙打擊手感持續升溫。在今天主場迎戰邁阿密馬林魚一戰中，李政厚5打數敲出4安打，包含本季首支三壘安打，帶領球隊以6比3完成逆轉勝。

此役擔任先發第一棒右外野手的李政厚，前面4個打席均擊出安打，雖然在8局下最後一個打席雖擊出左外野飛球出局，未能挑戰生涯首次單場5安，但已經締造個人在大聯盟生涯第3次單場4安紀錄。本場比賽後，他的打擊率從0.287大幅提升至0.313（99打數31安打），OPS達0.833，成功站上3成大關。

更驚人的是，李政厚近期15場比賽打擊率高達0.439，OPS更達1.134，近3場比賽更是累計12打數9安打，狀態堪稱聯盟頂尖。這樣的打擊內容也讓轉播單位驚呼其擊球技巧宛如傳奇名將鈴木一朗，無論拉打或推打皆游刃有餘。

李政厚賽後接受訪問時表示：「最近比賽開始打出好成績，讓我找回信心。其實開季時準備得很充分，但沒有反映在場上，現在終於展現出來了。」他也特別提到打擊教練的幫助，「賽前訓練幫我調整好揮棒平衡，對我影響很大。」

訪問過程中還出現趣味一幕，隊友阿達梅斯（Willy Adames）突然從後方潑灑飲料，讓李政厚全身濕透，連一旁翻譯也遭殃。不過他仍笑著表示：「希望之後還能常常被潑，代表我又當上單場MVP。」

李政厚受訪被隊友潑灑飲料，連一旁翻譯也遭殃。 路透社

回顧開季初期，李政厚一度陷入嚴重低潮，打擊率跌至0.143，被調整至第6棒，甚至還被韓媒冷嘲熱諷。不過近期連續3場比賽繳出多安表現，成功重返第一棒位置，並用實際成績回報教練團信任。

總教練維特洛（Tony Vitello）也稱讚：「李政厚在打席中充滿競爭心，能把球打向球場各個角落，防守也很積極，我們正需要這樣穩定又有活力的球員。」

在李政厚火力全開帶動下，巨人拿下近期2連勝，並以13勝15敗暫居國聯西區第4名，持續緊追前段班。值得一提的是，球隊近期已連續拿下系列賽勝利，整體氣勢逐漸回升。