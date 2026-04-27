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MLB／李灝宇代打開轟證明自己 首轟球「像寶寶一樣珍藏」

中央社／ 台北27日電
李灝宇大聯盟生涯首轟出爐。 路透社
李灝宇大聯盟生涯首轟出爐。 路透社

「台灣怪力男」李灝宇美職大聯盟生涯首轟出爐，今天代打敲出超前2分砲助老虎隊搶勝；李灝宇直呼感覺很不同，證明即便沒先發，也隨時做好準備，並笑說要把首轟球當寶寶般珍藏。

底特律老虎隊23歲台灣好手李灝宇美職大聯盟生涯第19打席，敲出生涯首轟，為台灣第5名在美國職棒大聯盟（MLB）開轟的球員，以23歲又83天年紀開轟，為台灣最年輕在大聯盟開轟球員。

今天在與辛辛那提紅人隊比賽，李灝宇沒有排入先發打序，7局球隊2比3落後、壘上有人局面，從摩爾（Sam Moll）手中開轟，擊球初速約170公里，2分砲幫助球隊超前比數；老虎隊終場以8比3搶勝。

根據MLB官網報導，李灝宇受訪直呼：「感覺很不同」，之前想像過很多次，但想像中的場景是先發，今天是代打上場，感覺很棒，代打上場開轟，也向總教練證明，無論是否先發，都會隨時做好準備。

李灝宇開轟後振奮跑壘，老虎隊總教練辛區（A.J.Hinch）笑說，最先浮現的念頭是：「拜託別追上托瑞斯」，怕李灝宇跑太快、超越前面的跑者托瑞斯（Gleyber Torres）。

辛區表示，看到李灝宇跑很快且充滿決心，希望他可以享受這一刻，也喜歡看到李灝宇全心投入的樣子，這應該是李灝宇第一次真正感受到成為比賽關鍵，幫助球隊從落後到領先。

回憶剛升上大聯盟，李灝宇坦言第一天打得有點掙扎，也有與教練討論過，昨天針對攻擊時後腳做出調整，今天收到好的效果。

李灝宇笑說，開轟後太開心，沒有注意到自己是不是跑太快，至於首轟球，他表示會好好收藏，「像寶寶一樣珍藏」。

摩爾 MLB 大聯盟

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