MLB／李灝宇展現對左投優勢敲首轟 底特律媒體評「力挽狂瀾」

美國職棒底特律老虎台灣選手李灝宇，今天擊出個人在大聯盟（MLB）首支全壘打。當地報紙以「力挽狂瀾」評價他的精采表現，因為這支致勝2分砲幫助老虎免遭對手紅人橫掃。

底特律自由報（Detroit Free Press）今天報導，23歲的李灝宇在主場3連戰最後一戰中，第7局以代打身分擊出大聯盟生涯首支全壘打，這支致勝2分砲幫助老虎以8比3擊敗辛辛那提紅人，免於系列賽遭對手橫掃。

李灝宇這支全壘打拿下的2分，也是老虎在第7與第8局連拿6分中的前2分。老虎連續13天每天都有賽事，特別是對紅人的系列賽已連輸2場，今天靠著李灝宇的大聯盟首轟拿下重要的逆轉勝。

底特律自由報指出，老虎在第7局攻下4分，徹底改變整場比賽走勢。此局中，紅人先出現守備失誤，首棒打者托瑞斯（Gleyber Torres）安全上壘。總教練辛區（A.J. Hinch）隨即派出李灝宇接替原本棒次凱斯（Colt Keith），希望面對紅人救援左投摩爾（SamMoll）能占有優勢。

這項決定最終奏效。

李灝宇在小聯盟就展現對左投出色的打擊能力，今天他面對時速90.7英里的外角速球，轟出反方向的中右野全壘打。此球飛行距離達402英尺，擊球初速105.8英里。

李灝宇的全壘打幫助老虎以4比3反超比數。隨後托克森（Spencer Torkelson）繼續擴大領先優勢，從右投強生（Pierce Johnson）手中轟出陽春全壘打，將比分改寫為5比3。

這是托克森連續第5場擊出全壘打，追平老虎隊史紀錄，與2008年的泰姆斯（Marcus Thames）等5人並駕齊驅。

老虎接下來將遠征亞特蘭大勇士，自28日起的3連戰預定先發是右投麥茲（Casey Mize）、左投史庫柏（Tarik Skubal），接下來是瓦德茲（Framber Valdez）。