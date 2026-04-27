MLB／此rule非彼rule 大谷開轟道奇社群調皮反擊小熊教頭

道奇隊今天以6：0擊敗小熊隊，大谷翔平本季首場3安猛打就出現在這一戰，日前小熊教頭康索（Craig Counsell）剛因批評「大谷條款（Ohtani Rule）」是爛規定而引起熱議，今天道奇官方社群也皮皮回應：「Ohtani rule? Ohtani rules.」，用「rule」一語雙關，暗諷今天是大谷支配了小熊。

熱議話題源於康索先前在訪問中提及對「大谷條款」的不解，認為只為一人、只為一隊存在的規定很奇怪，他指的是大聯盟規定每隊26人名單最多只能帶13名投手，但「二刀流」不在此限，這讓道奇形同擁有14名投手。而兩隊在這波3連戰交鋒，康索再被問到此事，他澄清自己不是針對大谷或道奇，但仍重申「這規定真的很爛」。

有趣的是，今天大谷在第七局炸裂陽春砲、本季第6轟出爐，道奇官方X貼出影片，留言寫著：「大谷條款？是大谷統治。」