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MLB／李灝宇成最年輕開轟台將 未破胡金龍第2打席開轟神紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇成為史上第5位在大聯盟開轟的台灣選手。 美聯社
李灝宇成為史上第5位在大聯盟開轟的台灣選手。 美聯社

「台灣怪力男」李灝宇今天以代打逆轉兩分砲，一棒解鎖大聯盟生涯首轟，也成為史上第5位在大聯盟開轟的台灣選手，這一轟更讓他改寫史上最年輕開轟台灣選手紀錄，以23歲83天，超越胡金龍敲出首轟時的23歲221天。

在李灝宇之前，台灣共有6位台灣野手升上大聯盟，其中有開轟紀錄的選手包括胡金龍、林子偉張育成，未留下開轟紀錄有陳金鋒、林哲瑄、鄭宗哲。投手則有郭泓志開轟，也是史上第一位在大聯盟敲全壘打的台灣選手。

李灝宇今天並未排進先發，紅人在七局上換上左投莫爾（Sam Moll），托瑞斯（Gleyber Torres）先靠失誤上壘，老虎換上李灝宇代打，第1顆壞球之後，鎖定90.7哩伸卡球出棒，一棒送出中外野全壘打牆外，擊球初速105.8哩、飛行距離402呎，生涯首轟出爐，成為台灣史上第5人。

胡金龍的大聯盟初登場為2007年9月1日（以下皆為美國時間），他在9月11日敲出首轟，歷時11天，而李灝宇在4月17日升上大聯盟，在第10天開轟，然而若以打席來看，李灝宇是在第19打席，而胡金龍是在第2打席就開砲。

張育成 林子偉 郭泓志

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