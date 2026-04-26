MLB／教士大魔王米勒連續34.2局無失分神話 直逼大聯盟紀錄

墨西哥城阿爾弗雷多哈普赫魯球場（Estadio Alfredo Harp Helú）燈光轉暗、重金屬音樂響起，牛棚大門緩緩開啟，教士終結者米勒（Mason Miller）從左外野方向登場，瞬間引爆全場氣氛。

這位火球右投在高海拔環境中依舊穩如泰山，穩穩收下關鍵3個出局數，幫助教士以6比4逆轉擊敗響尾蛇，拿下墨西哥海外賽勝利，本身則取得第10次救援成功。

隨著這1局無失分，米勒將個人連續無失分紀錄推進至34又2/3局，正式超越隊史紀錄保持人梅瑞迪斯（Cla Meredith），寫下教士隊史最長無失分紀錄。賽後米勒帶著微笑表示：「壓力確實少了不少，我想大家可以不用再一直提這件事了，我只想繼續投球，看看能走多遠。」

然而，這項紀錄或許只是開始。自1961年開始統計以來，米勒目前已在大聯盟後援投手連續局數無失分紀錄榜上名列第8，距離排名第一歐森（Gregg Olson）所保持的41局僅差6又2/3局，極有機會在不久後挑戰歷史第一。

不過若要挑戰前道奇塞揚賀西瑟（Orel Hershiser）的連續59局無失分歷史紀錄，米勒仍有一大段距離需要前進，但以他本季神魔難擋的投球狀態來看，外界已開始期待更多可能性。

談到寫下隊史紀錄的意義，米勒表示：「這份榜單上有很多偉大的投手，能超越瓊斯（Randy Jones），再到今天超越梅瑞迪斯，代表我真的成為這段歷史的一部分，這感覺很特別。」

這場比賽過程同樣戲劇化。教士在第2局一度0比4落後，但展現驚人韌性，第7局展開反攻，一口氣攻下4分逆轉戰局，費明（Freddy Fermin）與勞諾亞諾（Ramón Laureano）接連敲出高飛犧牲打扳平比分，法蘭斯（Ty France）更轟出單場第2支全壘打鎖定勝局。

貢獻關鍵2分打點安打的席茲（Gavin Sheets）賽後表示：「最重要的是信念，我們這支球隊從不放棄，加上投手群表現非常出色，關鍵時刻總有人能擊出重要安打。」

而整個投手群中，最耀眼的無疑是米勒。本季他將壓制力提升到新層次，面對44名打者一共送出27次三振，三振率高達61.3%，僅僅讓5人有機會上壘，包括2次保送和3支安打，展現壓倒性的恐怖統治力。

有趣的是，米勒繼前一場對洛磯隊之後再度沒有三振演出，這是他加盟教士以來第3次出賽無三振，也是首度連兩場沒有送出三振，如此情況也成了球迷議論焦點。

教士球星馬查多（Manny Machado）被問到何時意識到米勒有這樣的實力時毫不猶豫地說：「當我們把他交易來的那一刻。我不確定會破紀錄，但我知道他是什麼等級的投手。」

事實上，自從去年夏天從運動家交易加盟教士後，米勒僅在初登板不久被響尾蛇的古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）擊出2分砲，之後再未失分，至今仍持續這段驚人的紀錄。

如今，這位動輒飆破100英里（約161公里）速球、搭配頂級滑球的終結者，不僅改寫隊史，更逐步朝大聯盟歷史紀錄邁進，成為所有球迷關注的焦點。