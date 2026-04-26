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MLB／紅襪送走離職教練租車竟寫「教練求職」 隨隊記者批超扯失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊總教練柯拉遭開除。 美聯社
紅襪隊總教練柯拉遭開除。 美聯社

紅襪隊今天一口氣撤換包括總教練柯拉（Alex Cora）在內的6位教練，規模之大引起熱議，這次異動發生在客場巴爾的摩下榻飯店，紅襪隨隊記者寇提洛（Chris Cotillo）在個人X上進行文字直播，注意到球團租賃接送解聘教練的車輛來自一家名為「Coaches4hire」的公司，一語雙關「廂型車租用」及「教練求職」，寇提洛批評是「巨大的公關失誤」。

儘管紅襪今天以17：1大勝金鶯隊，但開季10勝17敗居美聯東區墊底的戰績，仍讓球團高層決定大刀闊斧，賽後於下榻飯店通知6位教練離職。

紅襪隊今天一口氣撤換包括總教練柯拉在內的6位教練，規模之大引起熱議。 美聯社
紅襪隊今天一口氣撤換包括總教練柯拉在內的6位教練，規模之大引起熱議。 美聯社

除了柯拉外，紅襪解聘的教練團成員還包括打擊教練費塞（Pete Fatse）、三壘教練哈德森（Kyle Hudson）、板凳教練瓦茲維茲（Ramón Vázquez）、助理打擊教練勞森（Dillon Lawson）、打擊策略教練柯洛寧（Joe Cronin），比賽策略及失分防止教練（Game planning and run prevention coach）瓦利泰克（Jason Varitek）則改調其他職務，詳細內容將於日後公布。

值得注意的是，寇提洛於下榻飯店進行文字直播，提到內容像是「柯拉與其他離職教練目前正與選手擁抱、告別」、「亨利（John Henry，紅襪老闆）、甘乃迪（Sam Kennedy，紅襪總裁）、布瑞斯洛（Craig Breslow，紅襪總管）在史詩級異動後離開飯店」，而引起各家轉載的畫面是飯店外等待接送離職教練的黑色廂型車，車身上的字樣顯示來自「Coaches4hire」公司。

英文「coach」不僅教練的意思，也是廂型車，這家公司名稱正巧一語雙關「廂型車租用」及「教練求職」，因此引起熱議，數據網站「Codify」社群就轉貼寫著：「看起來像假的，但這是真的」。

寇提洛批評：「在租賃車輛上顯然又是一次巨大的公關失誤」，他也在Podcast節目「 The Fenway Rundown」上對這次異動的時機、粗暴表達難以置信。

紅襪 柯拉

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