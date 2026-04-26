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MLB／李灝宇生涯首次代打 高角度飛球被接殺

中央社／ 記者蘇志畬台北26日電
李灝宇大聯盟生涯首次代打。 路透社
李灝宇大聯盟生涯首次代打。 路透社

美國職棒底特律老虎隊台灣野手李灝宇大聯盟MLB）生涯首次代打，今天面對辛辛那提紅人在第9局上場，雖敲出左外野強勁飛球，但因仰角偏高而遭到接殺，1打數無安打收工。

兩隊今天同樣敲出10支安打，不過紅人打線狂炸4轟，老虎隊雖然也敲出2轟但都是陽春砲，8局打完以2比9落後，9局上1出局、一壘有人時，老虎隊換上李灝宇取代原本打線中的巴艾茲（Javier Baez）。

面對紅人右投帕根（Emilio Pagan），李灝宇第1球就出棒，將86英里的卡特球敲往左外野，擊球初速97.6英里，然而因仰角36度，最終在距離350英尺處落下被接殺出局，李灝宇賽後打擊率1成76，老虎隊也未能繼續追加分數而輸球。

大聯盟 MLB 老虎

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