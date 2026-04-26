MiLB／鄭宗哲3A有長打2盜壘 林維恩2A先發無關勝敗

旅美波士頓紅襪隊3A野手鄭宗哲今天先發出賽有長打，敲出1支二壘打，獲3次四壞保送、跑出2盜壘；運動家隊2A左投林維恩今天先發出賽，投5局5K失掉1分責失分、無關勝敗。

波士頓紅襪隊3A今天與紐約大都會隊3A交手，紅襪隊台灣好手鄭宗哲先發打7棒、守二壘，鄭宗哲2局下選到四壞保送、盜上二壘，3局下敲出投手方向滾地球出局。

鄭宗哲5局下再選到保送上壘，7局下也選到保送上壘，跑出單場第2次盜壘成功，8局下1人出局後敲出左外野方向二壘打，接著靠隊友攻勢延續跑回分數。

鄭宗哲今天單場2打數敲出1支長打，為個人本季第3支二壘打，選到3次四壞保送，跑出2次盜壘成功，另有2得分，賽後打擊率2成62；紅襪隊終場以9比2搶勝。

林維恩。資料照

運動家隊2A今天與聖路易紅雀2A交手，運動家隊由台灣左投林維恩先發，林維恩1局下讓對手3上3下，2局下1人出局後被敲安打、盜上二壘，2人出局後因為隊友守備失誤掉分，接著再投出觸身球保送、被敲二壘打，單局失掉3分。

林維恩3局下再因為觸身球保送、四壞保送、安打掉分，4、5局回穩，讓對手6上6下，沒有多掉分數，兩隊5局打完4比4平手時退場。

林維恩今天總計用77球投5局，被敲出3支安打，投出5次三振，4次四死球保送，失掉4分僅1分責失分；球隊在延長賽第10局以6比4搶勝，林維恩無關勝敗，賽後防禦率2.14。