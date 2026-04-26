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MLB／太空人牛棚防禦率倒數第二 是否讓最穩的鄧愷威轉先發陷兩難

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

鄧愷威本季轉戰太空人隊，開季至今成為陣中最穩定的牛棚投手，而目前太空人隊不僅先發輪值人手短缺、牛棚狀況也不理想，是否要讓鄧愷威轉任先發？讓球團陷入兩難。

鄧愷威今年被太空人隊列入開季名單中，是他生涯首次開季大聯盟出賽，擔任長中繼的角色，截至今天對上洋基隊賽前，鄧愷威本季出賽10場，投了16.1局，送出16次三振、有6次保送，繳出防禦率1.65的亮眼成績單。

太空人隊總教練艾斯帕達（Joe Espada）直言，鄧愷威的表現「非常出色」，「他能銜接到我們牛棚的後半段，對左、右打者都很具威脅性，且具備讓打者揮空的能力，我真的很喜歡他在牛棚的表現。」

今年太空人隊不僅先發輪值因傷兵所苦，直到今天賽前的牛棚防禦率高達5.94更是大聯盟倒數第二，僅優於皇家隊的6.09，因此鄧愷威雖具備先發能力，但若是將他拉進輪值，可能讓牛棚狀況更慘。

太空人投手教練米勒（Josh Miller）指出，鄧愷威有很好的球種，和轉速很不錯的武器，包括滑球和曲球都很棒，變速球也很好，「他更需要的是相信自己的球種來攻擊好球帶，他基本上也做到了，他能做更好的可能是把球控在邊邊角角的地方，但他到目前為止確實已經做得很不錯。」

太空人總管布朗（Dana Brown）表示，在終結者海德（Josh Hader）及左投索沙（Bennett Sousa）受傷，以及佈局投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）表現掙扎時，鄧愷威撐起了球隊的牛棚，這也是讓球隊難以決定是否要讓他調整角色的原因。

「在缺乏牛棚三名大將的情況下，擁有像鄧愷威這樣能負擔多局數的投手非常有幫助。」布朗也說：「你希望比賽後段能有這樣的強力投手，還是需要這樣的有威力的投球局數出現在比賽前段？我們還在討論中，但確實有機會把他拉進輪值。」

大聯盟 MLB 鄧愷威

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