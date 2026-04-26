快訊

陸短暫掀廢手機淘金熱 電子垃圾如何被玩成期貨交易？

白宮記者晚宴變驚魂現場！CNN主播曝槍聲瞬間 目擊者：男子持槍倒地

蔣經國日記／不滿胡璉軍閥作風 仍親赴金門為他建亭

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／紅襪海嘯級異動開除柯拉+5教練 張育成、林子偉都共事過

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪總教練柯拉下台。 美聯社
紅襪總教練柯拉下台。 美聯社

紅襪隊開季10勝17敗居美聯東區墊底，教練團出現海嘯級異動，包括總教練柯拉（Alex Cora）在內6位教練下台、1人調職，柯拉率領紅襪8季，過去林子偉、張育成以及今年鄭宗哲都曾與他共事。

柯拉從2018年執教紅襪，第一年就率隊奪冠，中間曾一度因為在太空人隊時期涉入違規竊取暗號事件離職，在禁賽期滿後獲得重新回聘，8季期間累積620勝541敗。

儘管紅襪開季戰績低迷，但昨天剛以17：1擊敗金鶯隊，此時的教練團異動仍讓美國媒體坦言意料之外。大聯盟官網指出，16分差的勝利，是大聯盟史上教頭離職前最終戰的最大分差勝利紀錄。

紅襪解聘的教練團成員還包括打擊教練費塞（Pete Fatse）、三壘教練哈德森（Kyle Hudson）、板凳教練瓦茲維茲（Ramón Vázquez）、助理打擊教練勞森（Dillon Lawson）、打擊策略教練柯洛寧（Joe Cronin），比賽策略及失分防止教練（Game planning and run prevention coach）瓦利泰克（Jason Varitek）則改調其他職務，詳細內容將於日後公布。

紅襪將由3A教頭崔西（Chad Tracy）代理教頭，2A教頭艾普森（Chad Epperson）代理三壘指導教練，3A打擊教練海茲勒（Collin Hetzler）也將加入教練團陣容。

紅襪隊開季10勝17敗居美聯東區墊底，教練團出現海嘯級異動。 美國聯合通訊社
紅襪隊開季10勝17敗居美聯東區墊底，教練團出現海嘯級異動。 美國聯合通訊社

美國 大聯盟 張育成

延伸閱讀

中職／開季戰力分析 中信兄弟全力奪還王位

MLB／羅沙里歐開轟4打點 弗里德8局9K無失分助洋基2連勝紅襪

中職／開季戰力分析 樂天桃猿衛冕軍重整再出發

MLB／李灝宇有「左投殺手」特色 對紅人王牌須把握機會

相關新聞

MLB／鄧愷威平手登板遭洋基捕手敲陽春砲 苦吞賽季首敗

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天面對洋基隊中繼登板，面對3位打者被敲出2安打，包括一發陽春砲，中繼0.1局失1分，中斷連3場未失分，太空人因這一轟陷於落後，鄧愷威也成敗投候選。

MLB／「怪物來了！」村上宗隆單手炸裂太狂 整季推算「68轟」

芝加哥白襪日籍強打村上宗隆（Munetaka Murakami）再度開轟帶動攻勢，幫助球隊以5比4拿下勝利。此戰村上擔任「3棒一壘手」先發，4局下轟出本季第11號全壘打，不僅追平大聯盟全壘打排行榜第一，若以目前進度推算，他整季有望轟出68支全壘打，持續震撼美國棒壇。

MLB／老虎捕手丟「詭異蝴蝶球」三振對手！虎王史庫柏也稱讚：他一直在進化

老虎捕手羅傑斯（Jake Rogers）近日意外成為話題焦點，他在對戰釀酒人的比賽中登板投球，並投出一顆「變化詭異」的蝴蝶球，不僅成功讓打者揮空，也讓對手與隊友驚呼連連。

MLB／紅襪海嘯級異動開除柯拉+5教練 張育成、林子偉都共事過

紅襪隊開季10勝17敗居美聯東區墊底，教練團出現海嘯級異動，包括總教練柯拉（Alex Cora）在內6位教練下台、1人調職，柯拉率領紅襪8季，過去林子偉、張育成以及今年鄭宗哲都曾與他共事。

MLB／大谷翔平吞3K已連3場沒安打 道奇連環火牛秀燒成灰

大谷翔平今天再度繳出3打數0安打，唯一上壘是靠保送，已經連續3場安打掛蛋，打擊率跌到2成37，道奇隊輸在牛棚崩盤，終場以4：6不敵小熊隊。

MLB／太空人牛棚防禦率倒數第二 是否讓最穩的鄧愷威轉先發陷兩難

鄧愷威本季轉戰太空人隊，開季至今成為陣中最穩定的牛棚投手，而目前太空人隊不僅先發輪值人手短缺、牛棚狀況也不理想，是否要讓鄧愷威轉任先發？讓球團陷入兩難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。