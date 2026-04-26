聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／鄧愷威平手登板遭洋基捕手敲陽春砲 苦吞賽季首敗
效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天面對洋基隊中繼登板，面對3位打者被敲出2安打，包括一發陽春砲，中繼0.1局失1分，中斷連3場未失分，太空人因這一轟陷於落後，終場以3：8輸球，鄧愷威承擔本季首敗。
兩隊在大金球場進行3連戰，太空人昨天已在主場遭遇一場4：12慘敗，今天系列賽第二戰先發投手布洛斯（Mike Burrows）投5局失2分、送出8K，在1：2落後時退場，將戰局交給牛棚。
太空人先啟用歐柯特（Steven Okert）中繼1局無失分，柯瑞亞（Carlos Correa）六局下敲陽春砲追平，七局上在2：2平手局面推出鄧愷威，結果登板的第2球、93.7哩直球就被威爾斯（Austin Wells）掃出陽春砲。
鄧愷威接下來面對麥克馬洪（Ryan McMahon）也被打得深遠，左外野手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）沿著牆邊完成接殺，再被卡波雷拉（José Caballero）敲安後退場，蘇薩（Bennett Sousa）接手後是更大的動盪，面對5人次都沒解決，被敲1安打、4保送，唯一出局數是靠捕手抓到卡波雷拉盜三壘失敗，洋基單局攻下3分，太空人以2：5落後。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。