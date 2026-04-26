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MLB／鄧愷威平手登板遭洋基捕手敲陽春砲 苦吞賽季首敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威中繼挨轟。 美聯社
鄧愷威中繼挨轟。 美聯社

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，今天面對洋基隊中繼登板，面對3位打者被敲出2安打，包括一發陽春砲，中繼0.1局失1分，中斷連3場未失分，太空人因這一轟陷於落後，終場以3：8輸球，鄧愷威承擔本季首敗。

兩隊在大金球場進行3連戰，太空人昨天已在主場遭遇一場4：12慘敗，今天系列賽第二戰先發投手布洛斯（Mike Burrows）投5局失2分、送出8K，在1：2落後時退場，將戰局交給牛棚。

太空人先啟用歐柯特（Steven Okert）中繼1局無失分，柯瑞亞（Carlos Correa）六局下敲陽春砲追平，七局上在2：2平手局面推出鄧愷威，結果登板的第2球、93.7哩直球就被威爾斯（Austin Wells）掃出陽春砲。

鄧愷威接下來面對麥克馬洪（Ryan McMahon）也被打得深遠，左外野手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）沿著牆邊完成接殺，再被卡波雷拉（José Caballero）敲安後退場，蘇薩（Bennett Sousa）接手後是更大的動盪，面對5人次都沒解決，被敲1安打、4保送，唯一出局數是靠捕手抓到卡波雷拉盜三壘失敗，洋基單局攻下3分，太空人以2：5落後。

連戰 柯瑞亞 洋基

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