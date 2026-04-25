MLB／大谷翔平吞3K已連3場沒安打 道奇連環火牛秀燒成灰

大谷翔平今天再度繳出3打數0安打，唯一上壘是靠保送，已經連續3場安打掛蛋，打擊率跌到2成37，道奇隊輸在牛棚崩盤，終場以4：6不敵小熊隊。

道奇此役由希恩（Emmet Sheehan）先發6.1局僅被敲4安打、失1分，送出10次三振，前6局未讓小熊拿到分數，道奇握有4：0領先，但第7局一出局被敲安打退場，維西亞（Alex Vesia）接手後出現保送，再被史旺森（Dansby Swanson）敲出三壘打帶有2分打點，霍納（Nico Hoerner）安打再追近1分。

道奇的火牛秀還沒結束，第8局崔能（Blake Treinen）挨了布雷格曼（Alex Bregman）的陽春砲追平，9局上史考特（Tanner Scott）再被史旺森敲出兩分砲。

大谷翔平此役只在第5局靠保送上壘，其餘3打席全數都是三振，雖中斷連兩場沒有上壘，但已連3場沒有安打。