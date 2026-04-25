MLB／薛則崩盤失7分、防禦率破9！藍鳥先發輪值恐拉警報

藍鳥41歲塞揚強投薛則（Max Scherzer）本季開局表現不穩，今日面對守護者先發僅投2.1局就狂失7分，包含被敲出3發全壘打，最終球隊以6：8吞敗。隨著輪值傷兵即將回歸，薛則的先發位置也逐漸出現不確定性。

本場比賽，薛則控球與壓制力明顯下滑，首局就失掉5分，整場39次揮棒僅製造2次揮空，創下近15年來最差數據之一。目前他本季防禦率已暴漲至9.64，近4場先發更繳出12.2局失19分、被轟6發全壘打的低迷表現。

賽後薛則坦言對表現不滿，「真的很難受輸掉這場比賽，隊友其實都做好自己的工作。打線有拚、牛棚也撐住局數，但我投了一場糟糕的比賽。」

「我會回去看影片，找出問題，再繼續前進。這就是棒球，你會被打擊，但要重新站起來再競爭。」薛則補充道。

值得一提的是，薛則日前一度距離生涯3500K僅差2次三振，但近兩場狀態低迷仍未達標，也反映出目前整體投球內容的不穩定。

儘管外界關注其手臂狀況，他則強調問題並非來自傷勢，「我不會把這場表現歸咎於前臂不適。」

目前藍鳥輪值情勢持續變動，年輕投手耶薩維奇（Trey Yesavage）與主力先發貝瑞歐斯（Jose Berrios）都接近回歸，其中貝瑞歐斯預計最快可在5月初重返大聯盟，而畢柏（Shane Bieber）也正展開復健進度。

事實上，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）先前便曾明確表示，「球隊會選擇表現最好的五名先發進入輪值。」

在競爭激烈的情況下，即便薛則擁有未來名人堂資歷，若表現未能回穩，藍鳥勢必將面臨艱難抉擇，決定誰才是現階段最能幫助球隊的先發投手。